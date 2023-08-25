Москва, 25 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Россия неоднократно обращала внимание на то, что Запад накачивает Молдавию оружием, а в последнее время обсуждается вопрос о размещении в республике складов с вооружением США, которое впоследствии могут отправлять на Украину. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 25 августа на сайте дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очевидно, что «коллективный Запад», несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать ее в конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Захарова также указала на то, что Молдавия с самого начала Россией специальной военной операции организовала масштабные поставки на Украину топлива, медикаментов и продуктов питания. В последнее время в Кишинёве поднимают вопрос о транзите военных грузов.

«Фиксируем последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима», — говорится в сообщении.

Представитель МИД также указала на то, что Кишинёв последовательно разрушает связи с Москвой. Захарова напомнила, что Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, ввела массовые ограничения на въезд для российских граждан, добилась сокращения численности посольства России.

«Таким образом, вина за нынешнее состояние российско-молдавских отношений в полной мере лежит на официальном Кишиневе», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что власти Молдавии проводят политику вопреки интересам населения республики, заинтересованного в добрососедских отношениях с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа президент Молдавии Майя Санду в видеообращении поздравила Украину с Днём независимости под пение неофициального гимна УПА (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) «Червона калина». При этом поющие дети держали в руках перевёрнутые украинские флажки.

Власти Молдавии в июле 2023 года объявили о сокращении численности персонала российского посольства на 40 человек. Поводом для этого стали необоснованные обвинения в том, что российские дипломаты причастны к дестабилизации в республике.

В августе МИД России сообщил, что российское посольство в Кишинёве возобновило работу после сокращения, а дипломаты приложат все усилия, чтобы продолжать оказывать консульские услуги, несмотря на радикальное сокращение сотрудников.