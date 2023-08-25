Киев, 25 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Переговоры состоялись в пятницу, 25 августа.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что встреча стала первым визитом турецкого дипломата в должности главы МИД на Украину.

Как сообщало ранее ИА Регнум, Фидан также может посетить в сентябре Москву, чтобы принять участие в переговорах по возобновлению зерновой сделки. По информации издания Milliyet, в Стамбуле после этого могут в продолжение темы пройти переговоры с участием России, Турции и ООН.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года и за этот период трижды продлевалась. Из-за невыполнения условий перед российской стороной Москва вышла из соглашения.