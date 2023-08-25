Москва, 25 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Сохранить прежний темп консульского отдела посольства России в Кишинёве будет сложно, но Москва приложит все усилия, чтобы оказать необходимые услуги. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Очевидно, что сохранить прежнюю ритмичность его работы будет затруднительно. Тем не менее, несмотря на создаваемые нам трудности, приложим все усилия для того, чтобы продолжить оказание необходимых гражданам России и Молдавии консульских услуг», — говорится в сообщении, опубликованном 25 августа на сайте МИД.

Захарова отметила, что несмотря на радикальное сокращение по требованию молдавских властей численности сотрудников российских загранучреждений, консульский отдел в Кишинёве после вынужденного перерыва 17 августа возобновил свою деятельность.

Дипломат добавила, что на этом фоне весьма цинично выглядят заявления властей Молдавии о «достаточности» оставшихся в стране российских дипломатов.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску 26 июля объявил о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии якобы могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии. При этом 14 августа 45 сотрудников российского посольства в Молдавии вылетели из Кишинёва в Москву.

В Москве пообещали ответить на решение властей Молдавии сократить численность персонала российского посольства. Действия Кишинёва в МИД России назвали необоснованными и недружественными, ведущими к разрушению двусторонних отношений. В качестве ответной меры ряду официальных лиц Молдавии закрыли въезд на территорию России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 июля, что решение властей Молдавии сократить численность сотрудников посольства — это продолжение недружественной политики, которую проводит Кишинёв.