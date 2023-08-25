Ставрополь, 25 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае водителя, сбившего детей-велосипедистов, отправили в следственный изолятор. Об этом 25 августа сообщили в Telegram-канале судов региона.

О заключении под стражу виновника ДТП ходатайствовало следствие. Решение об аресте вынес Ленинский районный суд Ставрополя.

«Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд <…> избрал обвиняемому гражданину К. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», ― говорится в сообщении.

Задержанный останется под арестом до 24 октября.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло 23 августа в Ставропольском крае. Водитель на «Газели» на автодороге в Предгорном округе вблизи Пятигорска сбил трёх малолетних велосипедистов, двигавшихся по проезжей части в попутном направлении. После этого он столкнулся с автомобилем Lada Largus. От полеченных травм трое детей в возрасте от 11 до 13 лет скончались на месте происшествия.

В отношении нарушителя ПДД возбудили уголовное дело. 24 августа виновника смертельной аварии задержала полиция. Водитель свою вину признал полностью.