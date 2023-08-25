Москва, 25 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Четыре бригады и один полк Вооружённых Сил России получили почётное наименование «гвардейские». Указы президента Владимира Путина опубликовал официальный портал правовой информации.

Почётное наименование «гвардейская» президент присвоил 107-й ракетной Мозырьской ордена Ленина Краснознаменной бригаде, 18-й бригаде армейской авиации, 238-й артиллерийской бригаде и 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде.

Почётное наименование «гвардейский» присвоено 70-му мотострелковому полку.

«Присвоить 70 мотострелковому полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 70 гвардейский мотострелковый полк», — постановил президент в указе.

Почётные наименования президент присвоил этим подразделениям за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные их личным составом в ходе боевых действий по защите Родины и государственных интересов в условиях вооружённого конфликта.

Все пять указов вступили в силу 25 августа — в день их подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Путин почётное наименований «гвардейский» 14-му истребительному авиационному полку. 8 июля президент присвоил наименование «гвардейская» 39-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригаде.

23 июня наименование «гвардейская» получила, в соответствии с указом президента, 175-я гвардейская Лунинецко-Пинская ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригада управления.