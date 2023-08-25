Киев, 25 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Службы безопасности Украины заочно предъявила обвинение гендиректору российской авиакомпании «224 летный отряд» Владимиру Михейчику, сообщили 25 августа в пресс-службе СБУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Его обвинили в причастности к «ведению агрессивной войны против Украины».

По версии СБУ, чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в доставке личного состава и военной техники к границе Украины. По данным следствия, с августа 2022 года по настоящее время Михейчик предоставил шесть гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте СБУ предъявила заочные обвинения главе Росавиации Александру Нерадько. Его обвинили в предоставлении воздушных судов для перевозки российских военнослужащих, боеприпасов и вооружения.

Следственный комитет России пообещал дать правовую оценку действиям СБУ, которая заочно предъявила обвинения главе Росавиации. В ведомстве добавили, что следствие установит круг лиц, которые принимали незаконные решения в отношении россиянина.

СБУ 28 марта обвинила бывшего главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в отказе передать украинской разведке вертолёт Ми-2 и тем самым воспрепятствовал её деятельности. Инцидент предположительно произошёл в апреле 2022 года.