Москва, 25 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) начали разгрузку прибывшего транспортного корабля «Прогресс МС-24». Об этом 25 августа сообщил космонавт госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Петелин.

Как указал Петелин, слова которого привело ТАСС, первыми на МКС перенесут срочные грузы, среди которых биологические эксперименты и вещи космонавта Константина Борисова, который в скором времени прилетит на станцию.

«Для него на «Прогрессе» должны были прилететь одежда, спальник с принадлежностями, комплект для водных процедур и обязательно личный дозиметр, который будет накапливать дозу радиации вместе с ним на протяжении всего полёта», — рассказал Петелин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа с космодрома Байконур взлетела ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-24». Через двое суток корабль сблизился с МКС и успешно произвёл стыковку.

На «Прогрессе МС-24» на станцию доставили порядка двух с половиной тонн грузов. Из них 500 килограммов — это топливо дозаправки и 420 литров питьевой воды и ещё 1535 килограммов — различное оборудование и материалы. Также корабль привёз продукты питания для российских космонавтов.