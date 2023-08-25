Москва, 25 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 25 августа опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter) фотографии президента США Джо Байдена с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и анонс «триллера».

Соцсети X

«"Заключённые против зомби». Новый триллер уже совсем скоро!» — написал Медведев на английском языке.

Изображение Трампа он взял с фотографии, сделанной в тюрьме в Атланте в штате Джорджия. Байдена изобразили так, как часто в фильмах показывают зомби или других монстров.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 25 августа прибыл в тюрьму в Атланте в штате Джорджия для сдачи властям в рамках дела о попытке переиграть в свою пользу результаты президентских выборов в Джорджии. Арест длился около получаса, его внесли в списки заключённых и выпустили под залог $200 тыс.

Трамп после выхода из тюрьмы назвал происходящее пародией на правосудие и заявил о своей невиновности. Он стал первым президентом США, сфотографированным в качестве заключённого.

Сын бывшего американского лидера Дональд Трамп — младший начал продавать мерч с тюремной фотографией своего отца. Он заявил, что прибыль от него пойдет на борьбу с тиранией.