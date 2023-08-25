Снежное, ДНР, 25 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 24 августа Фонд президентских грантов провёл семинар «Общественные инициативы новых регионов: от идеи к результату». Мероприятие в городе Снежное стало продолжением цикла образовательных мероприятий для некоммерческих организаций новых регионов, стартовавшего в июне на площадке арт-кластера «Таврида».

Фонд президентских грантов

«Когда все участники очень увлечённые и очень искренние, и при этом абсолютные практики, им не надо ничего придумывать, потому что они точно знают, кому помогать здесь и сейчас и в чём их подопечные испытывают острую потребность», — отметил исполнительный директор фонда Антон Долгов.

По его словам, семинар получился очень прикладным. Представители НКО республики узнали о президентской поддержке, познакомились с методологией социального проектирования и потренировались в проработке ключевых разделов грантовой заявки. Вместе с главой департамента обучающих программ фонда Анной Никифоровой донецкие общественники разобрали типичные ошибки при опросах и интервью и научились исследовать проблематику целевой группы проекта, формулировать результат, план мероприятий и прорабатывать бюджет.

В ближайшее время фонд проведет аналогичные мероприятия в Запорожской и Херсонской областях и Луганской Народной Республике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Президентский фонд культурных инициатив запустил новый грантовый конкурс. Отмечается, что претендовать на поддержку могут коммерческие и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели за исключением госучреждений, корпораций и компаний, политических партий, муниципальных казённых учреждений.