Москва, 25 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали о курьёзных названиях улиц, фиолетовом хлебе и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

«Портрет Мусоргского», Яромир, 11 лет

Центральный федеральный округ

В Москве умер вор во время ограбления аптеки. Мужчина пробил стену, залез в помещение и забрал кассовый ящик, в котором лежало всего 719 рублей. Выбраться тем же путем он не смог, попытался забраться на стеклянную витрину, но она разбилась, и осколки порезали ему ногу. Грабитель скончался прямо в аптеке от потери крови, удивляется «Москвач».

В Курской области молнии подожгли склады хлебного завода. Тушить возгорание пришлось двенадцати машинам, почти тридцати пожарным. Погибших и пострадавших нет, рассказывает «Курский пост». Пострадал ли хлеб, неизвестно.

В гости в Кострому случайно забрела молодая медведица. Специалистам МЧС и природоохраны пришлось проводить целую спецоперацию по спасению города и животного друг от друга, был оцеплен район. А медведица спокойно залезла на высокое дерево и… заснула. Её дополнительно усыпили дротиком и бережно сняли с дерева. После всех приключений животное отвезли в лес, где теперь за ней будут приглядывать специалисты, сообщает «Родина Снегурочки».

В Орле подписали документ, обязав всех народных целителей — разных знахарей и травников — лечить пациентов исключительно под надзором департамента здравоохранения. Им теперь придётся получать разрешение. При этом услуги оккультно-магического характера и религиозные обряды к народной медицине чиновники не отнесли. «Так что все шаманы идут мимо», — уточняет «Орлиный взор».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге сделали один из самых больших геоглифов в России, в виде надписи «Я люблю Санкт-Петербург». Его выложили на Пулковских высотах, теперь он будет радовать пассажиров самолетов. «При не самых больших затратах получился симпатичный объект, у которого есть шансы со временем войти в число символов нашего города», — полагает «Ночной губернатор».

А вот с новой достопримечательностью в Великих Луках все получилось не слишком гладко. Недавно на территории завода «Микрон» открыли восьмиметровый памятник Иосифу Сталину. Мало того, его еще и освятили. Теперь, по словам «Псковских причуд», местная епархия собирается провести «служебную проверку». А освятивший статую священник пояснил, что решился на обряд, потому что благодаря Сталину «у нас есть множество новомучеников».

В Твери опечатались в названии улицы, и на указателе появилась «улица Мусорского» — без буквы «г». «Вероятно, при изготовлении таблички подрядчики решили не утруждаться, чтобы проверить правильное написание фамилии», — грустит «Я живу в Твери».

Приволжский федеральный округ

Попали впросак и чиновники Нижегородской области, которые сердечно поздравили с днём рождения главу города Чкаловска. «Пусть Ваши идеи воплощаются в жизнь!» — говорится в поздравлении, размещенном на портале Совета муниципальных образований. Между тем полтора месяца назад на градоначальника завели уголовное дело, его подозревают в превышении полномочий. «Такие себе начинания…» — считает Ni Mash.

В Мордовии продолжаются экзотические праздники, связанные с пищевыми продуктами. Отгремели дни Цибаевской капустки и Аксельского огурца, теперь настал день Хованского гриба, на котором устроили даже особую библиотечную грибную поляну. «Надо идти. Не увидеть грибную библиополяну на приклубной площади — локти кусать до конца лета», — иронизирует «Голос торамы».

Южный федеральный округ

В Ейске от жары растаяла ледовая арена «Снежинка». Случилось это во время 37-градусной жары, из-за которой вышли из строя две установки холодильного оборудования. Попытки восстановить их работу не увенчались успехом, сообщает «Кубанские новости», и в «Снежинке» больше нет снежинок.

«И вот, опять», — пишет «Кубанская телега»: в краснодарской школе набрали первых классов от «А» до «Я». Впрочем, уроки будут проходить в двух зданиях: в основном и в филиале. Суммарно в них и наберется целый алфавит первоклашек.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе обратили внимание на курьёзное название одной из улиц: тупик изобретателя Кулибина. Почему бы не переименовать в проезд или переулок? Пока же звучит так, будто Кулибин изобретал, изобретал, но в какой-то момент мысли иссякли, и он пришел к своему тупику, приводит мнение горожан «Душевный Ставрополь».

Уральский федеральный округ

Жительница Тюмени очень удивилась, посмотрев на чек после покупки продуктов. Килограмм огурцов стоил девять тысяч рублей. За четыре огурца она заплатила пять тысяч. «Купленные по неприличной цене огурцы она отнесла обратно в гипермаркет», — сообщает «Наш город Тюмень». Деньги ей вернули, но осталось загадкой, как появился такой ценник: в ассортименте магазина самые дорогие стоят около 200 рублей за килограмм.

Сибирский федеральный округ

В Томске прошло состязание плотников на «Празднике топора». Выиграла скульптура под названием «Воспитание» мастера из Башкортостана. Он изобразил папу Карло, который забивает гвозди Буратино прямо в филейную часть. Плотник рассказал, что никакого глубокого смысла в скульптуру не вкладывал и сделал её по карикатуре, а денежный приз пропьет, ну или купит жене сапоги, пишет TomskNews.

В том же Томске гражданин решил переночевать в отделе полиции и заявил, что его ограбили. Вначале он лежал в больнице, его выписали, но добраться до дома он почему-то не смог. Тогда-то в голову ему пришла странная мысль: остаться на ночь в ближайшем отделе полиции. В ходе проверки факт грабежа не подтвердился, сообщает «Томск 1604». Теперь мужчину ждёт суд за ложное сообщение о преступлении. Проще было номер в гостинице снять.

Омские ученые испекли чудо-хлеб фиолетового цвета. Он изготовлен из цветных сортов пшеницы, которые имеют повышенную урожайность. Вдобавок хлеб, по словам изобретателей, не плесневеет и не черствеет. Кроме того обладает приятным ароматом и сладковатым вкусом, знает «12 канал».

Иркутянин начитался статей о вреде 5G и сжег вышку связи. «Борус» уточняет, что два года мужчина читал в интернете статьи о вредном влиянии сотовой связи на организм и настолько проникся идеей, что у него разболелись глаза и началась бессонница. Виновницей недуга, по его убеждению, была вышка связи, стоящая неподалеку от его дома. Её он и спалил.

Дальневосточный федеральный округ

В Благовещенске на шоссе повесили примечательный баннер. Надписи гласят: «Тот самый аэропорт (скоро лучший)», «Та самая школа» и «Та самая (уникальная) граница». «В мэрии Благовещенска считают, что забавный баннер поможет привлечь внимание к городским достопримечательностям. И не ошибаются», — полагает «Страновед». По крайней мере по интернету новость о баннере уже разошлась.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 1 сентября.