Москва, 25 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Государственное участие в защите детей от интернет-угроз играет важную роль в формировании безопасной цифровой среды. Но не менее важным фактором является желание самих компаний работать в этой области, предлагая инструменты для обеспечения безопасности детей и подростков. Так председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова прокомментировала новое законодательство ЕС, направленное на борьбу с потенциально вредным влиянием социальных медиа на детей и подростков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

25 августа в Евросоюзе вступают в силу новые правила, являющиеся частью Акта о цифровых услугах (DSA). Согласно им, крупнейшие платформы, такие как TikTok, Facebook (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории России) и YouTube будут обязаны открыть свои системы для проверки Еврокомиссии и доказать, что компании делают всё возможное, чтобы их продукты не наносили вред детям. Санкции за несоблюдение новых правил могут достигать 6% от глобального годового дохода компаний. Кроме того, в июле Франция приняла новый закон, обязывающий платформы, такие как TikTok, верифицировать возраст своих пользователей и получать согласие родителей для регистрации лиц младше 15 лет.

Елизавета Белякова согласилась с важностью принятия новых правил и ужесточения законодательства в ЕС в отношении социальных медиа, пользующихся популярностью у детей и подростков. В России уже действуют подобные законы, нацеленные на защиту детей от вредоносного контента. Это, например, закон о самоконтроле соцсетей, обязывающий площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправную информацию. Согласно документу, онлайн-площадки должны отслеживать противозаконные материалы, например, экстремизм, призывы к насилию и терроризму, порнографию, информацию о наркотиках и прочее.

«Государственное участие в защите детей от интернет-угроз, конечно, играет очень важную роль в формировании безопасной цифровой среды для несовершеннолетних пользователей. Но не менее важным фактором является желание самих компаний работать в этой области, объединять усилия в том числе и с конкурентами, предлагая комплексные решения и инструменты для обеспечения безопасности детей и подростков», — отметила Белякова.

В качестве успешного примера слаженной работы разных брендов эксперт напомнила о практике саморегулирования, которая складывается в России. Так, компании, подписавшие Хартию «Цифровая этика детства», приняли на себя добровольные обязательства следовать основам и принципам цифровой этики детства и укреплять взаимодействие между всеми заинтересованными участниками. По словам Беляковой, на данный момент ценности Хартии разделяют более 12 тыс. организаций по всей стране, и это число продолжает расти.

«Ещё одним примером качественного саморегулирования является проект Альянса по выявлению и блокировке нежелательного контента, в рамках которой сразу несколько крупнейших российских IT-компаний в режиме онлайн обмениваются данными и оперативно фильтруют неподходящую для несовершеннолетних пользователей информацию на разных площадках в интернете» — поделилась Белякова.

Справедливым назвал новые правила Евросоюза и юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. Он объяснил это тем, что речь здесь не столько о фильтрации контента, сколько о прозрачности алгоритмов работы социальных медиа и снижения манипулятивного эффекта этих алгоритмов на подрастающее поколение.

«Получив доступ к внутренним механизмам работы рекомендательных сервисов, регуляторы смогут убедиться, что они не используются во вред пользователям, а особенно детям. При этом запреты на использование методов обмана или использование так называемых «тёмных шаблонов», по-моему, вполне обоснованы и очевидно справедливы в силу отрицательной этической природы этих методов, направленных на манипуляцию пользователями без их ведома», — рассказал Казанцев.

С другой стороны, юрист указал на необходимость компаний из-за новых правил понести дополнительные расходы. Дело в том, что технологические гиганты будут нести ответственность за обнаружение незаконного контента и используемые алгоритмы удаления, а также должны соблюдать определенные требования, связанные с прозрачностью.

«Им придётся создать или усовершенствовать свои механизмы по фильтрации контента. При этом даже не так важно, каким именно способом они будут это делать — наймут еще сотню-другую сотрудников или обучат для этого специальную нейросеть — в любом случае это будет недёшево и может повлиять на алгоритмы работы социальных медиа», — подчеркнул Казанцев.

Эксперты отмечают, что статистика, особенно по иностранным площадкам, заставляет насторожиться. Так, по данным «Лаборатории Касперского» на 2022 год, у 88% российских детей в возрасте от 7 до 10 лет есть собственный смартфон или планшет. 71% школьников используют гаджеты для просмотра видео. И хотя чаще всего в сети их интересует безопасный развлекательный и познавательный контент, все они как минимум несколько раз в неделю натыкаются или намеренно ищут в сети разного рода треш-ролики и стримы.

В мае этого года сообщалось, что Госдума готовит законопроект о наказании за жестокие интернет-трансляции, и он находится в высокой степени готовности. В проекте документа была предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто проводит шокирующее шоу, и административная — для тех, кто финансово стимулирует издевательства над человеком или животным в прямом эфире.

А уже в августе стало известно, что «трэш-стримеров» смогут отключать от интернета, если на осенней сессии Госдума примет подготовленный комитетом Госдумы по молодёжной политике законопроект.