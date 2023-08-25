Санкт-Петербург, 25 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после удара током. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге, в доме на улице Маршала Тухачевского.

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Оставшись без присмотра, ребёнок добрался до переходника и попытался его разобрать. Прибор работал от сети, поэтому мальчика ударило током.

«Мальчик разобрал переходник, который был включён в сеть, в результате чего получил удар током», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

После случившегося его госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в состоянии клинической смерти. Медики поместили мальчика в отделение реанимации. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве врачам удалось спасти 12-летнего ребенка после 11-минутной клинической смерти. Школьник предпринял попытку самоубийства из-за того, что ему не дали денег на ремонт телефона. Мальчик 7 мая находился дома с мамой и попросил её оплатить разбитый смартфон, но получил отказ, после чего отправился в свою комнату. Через некоторое время мать обнаружила его без сознания и вызвала скорую помощь.