Москва, 25 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российские войска за сутки сбили два штурмовика Су-25 украинской армии в ДНР и Херсонской области. Об этом 25 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Штурмовик Су-25

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Семёновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный уточнил что силы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский штурмовик Су-25 у Золотой Балки в Херсонской области.

За сутки также удалось перехватить пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Конашенков рассказал, что силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 у Старорайского в ДНР. Также тогда было перехвачено три ракеты РСЗО «Ураган» и HIMARS.

Официальный представитель Министерства обороны 18 августа заявил, что Вооружённые силы России сбили за сутки два самолёта Су-25 украинских войск. Они были уничтожены у Веролюбовки в ДНР и возле Малой Токмачки в Запорожской области.