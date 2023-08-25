Москва, 25 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские силы ПВО в зоне СВО перехватили запущенную ВСУ ракету С-200, переделанную в ударный вариант, сообщил 25 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200», — сказал Конашенков.

Он сообщил также, что в районе села Золотая Балка Херсонской области средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25.

В течение суток 24 августа российские военные сбили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 73 беспилотника ВСУ, в том в районах сёла Ольшана Харьковской области, Шишково в ЛНР, села Берестовое и посёлка Гольмовский в ДНР, в районах города Васильевка, сёл Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области.

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