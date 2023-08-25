Новосибирск, 25 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В Новосибирске прекратили уголовное преследование лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева по обвинению в оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в сети «ВКонтакте».

Владимир Трефилов/РИА Новости Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев

«Уголовное дело в отношении Алексея Кортнева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, рассмотрел мировой судья первого судебного участка Советского района Новосибирска», ― говорится в сообщении.

Мировой судья назначил музыканту штраф в размере 20 тыс. рублей и закрыл дело.

Также сообщается, что Корнев раскаялся в содеянном, извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в середине февраля актёра и лидера джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева вызвали в полицию Новосибирска, как уточнялось, для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий после сорванного 15 февраля концерта в Новосибирске. Телеграм-каналы писали, что музыкант якобы показал средний палец сотруднику полиции.

В отношении него возбудили дело об оскорблении представителя власти. Позднее Корнев публично извинился перед новосибирским полицейским за инцидент. Музыкант заявил, что был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, за что приносит извинения.

15 марта та власти удмуртского города Воткинска запретили выступление лидера группы «Несчастный случай», известного критическим отношением к военной спецоперации России на Украине. Кортнев должен был выступить в качестве приглашённой звезды на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend». Концерт планировали провести 9 апреля в музее-усадьбе.