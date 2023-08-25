Москва, 25 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. То, что сейчас происходит в Европе, а также пессимистичные прогнозы Всемирного банка по развитию Еврозоны многие аналитики связывают с личными просчётами главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, которые, в свою очередь, будут с надеждой ждать помощи от США. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее журналист Рамон Шак в немецком издании Berliner Zeitung написал, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению автора, главы ЕК и ЕС воспринимают Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли. Журналист отметил, время, когда Европа господствовала, давно прошло.

Политолог Фельдман согласился с мнением журналиста немецкого издания, и подчеркнул, что неслучайно такая статья появилась именно в СМИ Германии.

«Это ключевое государство Европейского союза. Именно в Берлине принимаются решения, которые впоследствии утверждаются в Брюсселе. А в руководстве ЕС и ЕК много представителей немецкой политической элиты. И, конечно, немецких общественных деятелей тревожит будущее их цивилизационного пространства. И в этих словах чувствуется досада, разочарование, сожаление», — отметил Фельдман.

Он обратил внимание, что ЕС действительно всё больше теряет свою политическую и экономическую притягательность, а прогноз Всемирного банка по развитию Еврозоны очень пессимистичен. И немецкая общественность связывает эти проблемы с личными просчётами глав ЕК и ЕС. На этом фоне, по словам Фельдмана, новые члены БРИКС вместе с государствами основателями организации по всем экспертным оценкам обладают более радужными перспективами экономического роста, нежели старые развитые европейские государства.

«Так что, если не в ближайшей перспективе, то в течение 10-15 лет Европа будет очень серьёзно уступать по своим производственным мощностям, по экономическому потенциалу тем странам, которые сейчас объединяются на платформе БРИКС», — заключил политолог.

При этом эксперт предположил, что в ответ на расширение БРИКС фон дер Ляйен и Боррель могут в лучшем случае ограничиться заявлениями, что их никак не тревожит факт вступления новых членов в организацию, и что они не видят вызова или угрозы для собственного могущества. По мнению Фельдмана, расширение организации, скорее, может встревожить США, тем более, что не зря БРИКС называют альтернативой G7.

«Большая семёрка для того и создавалась, чтобы сплотить вокруг Вашингтона его политических союзников. И центром притяжения является отнюдь не Брюссель и не Берлин. И, вероятно, европейские партнёры и главы комиссий будут с надеждой смотреть на Штаты и ждать, что именно американцы предложат своим союзникам какие-то более привлекательные механизмы для интеграции и сплочения», — отметил Фельдман.

Политолог согласился, что США действительно прилагают большие усилия на этом треке, привлекая всё новые страны к вступлению в НАТО. Но, по мнению Фельдмана, есть важное существенное развитие между приглашением к вступлению в североатлантический альянс и БРИКС.

«США предлагает сплотиться ради противостояния и войны, а БРИКС — ради экономического роста», — подчеркнул политолог.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что БРИКС приняла решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами объединения. Новые страны станут членами организации с 1 июня 2024 года.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что западные страны корыстно используют свои «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». По его словам, страны «золотого миллиарда» делают всё для сохранения однополярного мира, который для них выгоден.

Ранее член Конгресса США Маджори Тейлор Грин заявила, что прошедший в Йоханнесбурге (ЮАР) саммит БРИКС показал опасность, которую объединение представляет для американской экономики.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил, что приглашение какой-либо из стран коллективного Запада в организацию БРИКС исключено. Замглавы МИД уточнил, что наиболее важным условием для вступления в БРИКС стало неприменение возможным государством — участником союза незаконных санкций против какой-либо из стран объединения. Страны запада же проводят ровно противоположную линию.