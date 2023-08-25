Барнаул, 25 августа, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В 2024 году «ФосАгро-Регион» (группа «Фосагро») запустит в Алтайском крае логистический центр для перевалки удобрений. Это будет первый подобный комплекс в Сибири. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, реализация этой программы повысит надёжность системы поставок минеральных удобрений в округе. Стоимость проекта составит без малого 300 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

«Рекордные урожаи нашего края и другие успехи алтайских аграриев возможны благодаря их ежедневному профессиональному труду и обеспечению их всем необходимым для работы. Стабильность в этой сфере — одно из базовых условий продовольственной безопасности России. Одна из составляющих — снабжение наших аграриев минеральными удобрениями. Реализация нового инвестпроекта «ФосАгро-Регион» по строительству в нашем крае логистического центра для хранения и перевалки минеральных удобрений сможет еще больше повысить надежность системы поставок», — отметил Томенко.

По словам генерального директора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, наличие такого актива вблизи сельхозугодий позволит алтайским сельхозпредприятиям в значительной мере упростить весь процесс закупки минеральных удобрений, сделать его более гибким, надёжным и экономичным. Помимо этого, новый центр обеспечит испытание и внедрение в крае передовых агротехнологий на основе соответствующих систем минерального питания растений.

«ФосАгро-Регион» (группа «Фосагро») — крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений. Она объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельскохозяйственных производителей России и стран ближнего зарубежья минеральными удобрениями.