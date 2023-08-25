Москва, 25 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Украина повредила дроном-камикадзе нефункционирующий трубопровод для перекачки продукции «Тёткинского спиртзавода», сообщил 25 августа источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 23 августа на территории ООО «Курск Продукт». Как рассказал источник, ВСУ попытались нанести удар по позициям МО России в Глушковской районе. Однако дрон-камикадзе упал и взорвался на территории спиртзавода, повредив уже неработающий трубопровод для перекачки готовой продукции.

В результате случившегося никто не пострадал.

18 августа ИА Регнум узнало, что украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы в окрестностях села Новопетровка в Белгородской области.

Дрон врезался в боковое зеркало заднего вида грузовика, однако детонации не произошло. Фермер не пострадал.