Москва, 25 августа, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что после строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой необходимо развивать её в направлении Черноморского побережья. Об этом он заявил 25 августа на Московском урбанистическом форуме.

Илья Наймушин/РИА Новости

Он считает важным, чтобы у желающих была возможность быстро добраться до Чёрного и Азовского морей. Третьим по важности направлением для ВСМ он считает развитие магистрали на Нижний Новгород и Казань.

Хуснуллин добавил, что подготовительные работы по прокладке ВСМ уже начали. В Москве почти достроили выход путей в сторону Крюково и Зеленограда. Выход из Санкт-Петербурга проектировали и делали подготовку территорий для магистрали.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа президент России Владимир Путин заявил, о необходимости создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае реализации проекта время в пути между городами по железной дороге сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. Действующая железнодорожная ветка станет свободней для грузовых составов.

Замглавы Минтранса Валентин Иванов 24 августа сообщил, что запуск ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом запланировали на 2028 год. К проекту могут привлечь федеральные бюджетные средства или Фонд национального благосостояния.