Москва, 25 августа, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Россия и Мьянма в сентябре возобновят прямое авиасообщение после почти тридцатилетнего перерыва, сообщили 25 августа в Росавиации.

Известия/Алексей майшев

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — говорится в сообщении.

Ожидается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября 2023 года. Рейсы будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю.

В ведомстве рассказали, что до 1993 года авиакомпания «Аэрофлот» выполняла полёты в Янгон.

Как в ноябре 2022 года сообщало ИА Регнум, власти России и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия авиасообщения между городом Владивостоком и крупнейшим городом Мьянмы Янгоном. Кроме того, стороны заявили о планах запустить прямое авиасообщение между Янгоном и Новосибирском, а также между Янгоном и Красноярском.