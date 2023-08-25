Москва, 25 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Днём 25 августа над территорией Калужской области сбили беспилотник самолётного типа, с помощью которого киевские власти пытались провести террористическую атаку по объектам в России. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«25 августа около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дрон в небе над Бабынинским районом Калужской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Владислав Шапша написал, что российские средства ПВО сбили над Калужской областью беспилотный летательный аппарат. В результате этого никто не пострадал.

До этого в Минобороны заявили, что в ночь на 25 августа российские средства ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 42 украинских дрона. По данным ведомства, ни один из беспилотников Киева не достиг своей цели.