Москва, 25 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 августа провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом.

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«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом», — сказал Путин.

Он также предложил обсудить и другие вопросы, предусмотренные повесткой дня.

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В начале августа также состоялось совещание президента с постоянными членами Совбеза. Обсуждался, в частности, вопрос укрепления внутренней стабильности в стране. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В марте Путин утвердил Концепцию внешней политики России. При обозначении национальных интересов государства одним из приоритетов в Концепции названо обеспечение прав российских граждан и организаций за рубежом, оказание поддержки соотечественникам, противодействие русофобии, укрепление позиций русского языка в мире, борьба за историческую правду, защита отечественной культуры, деполитизация спорта, налаживание новых форм спортивного сотрудничества.