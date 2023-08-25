Москва, 25 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Действующие в России мошенники стали настолько изобретательны, что на их уловки попадаются даже профессиональные финансисты, считает Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Об этом он заявил 25 августа корреспонденту ИА Регнум.

Известия/Дмитрий Коротаев

Ранее ВТБ сообщил, что после повышения ключевой ставки ЦБ РФ мошенники стали обзванивать граждан и предлагать им вклады под более высокий процент.

«Надо признать, что все эти банковские мошенники достаточно креативны и изобретательны. Причём настолько, что мне известно много случаев, когда профессиональные финансисты тоже попадались на уловки таких аферистов», — сказал экономист.

Поэтому он призвал неукоснительно выполнять ряд шагов, чтобы не стать жертвой таких мошенников.

«Если вам звонят их банка и что-то предлагают, вы должны поблагодарить их и повесить трубку. А после этого самостоятельно обратиться в тот банк, от имени которого вам звонили, и выяснить, есть ли там такие продукты», — сказал Твердохлеб.

При этом он обратил внимание, что российские банки хорошо осведомлены об активности мошенников и сами очень редко звонят клиентам, предлагая им какие-то вклады.

«Кроме того, у многих из нас есть мобильный банк, и кредитная организация чаще выходит на своего клиента именно через такое приложение, а не через телефон. Но даже если к вам обратились через мобильный банк, то после этого всё равно следует обратиться в call-центр и самому всё выяснить. Телефон можно найти на сайте банка или на вашей банковской карточке, — сказал Твердохлеб. — Набирать номер, который вам называет звонящий, конечно, не нужно».

Однако некоторые банки, как заметил экономист, в настоящее время действительно обзванивают людей и предлагают им разные дополнительные услуги. Например, кредиты.

«Но в любом случае нельзя называть свои установочные данные, — сказал Твердохлеб. — Более того, звонящий может попросить прочитать ему СМС-сообщение (код в виде набора цифр), которое пришло на ваш телефон. Этого делать нельзя ни в коем случае, так как таким образом мошенник хочет получить доступ к вашим данным».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации ВТБ, мошенники предлагают жертвам поместить деньги на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком, представляясь при этом работниками сервиса «Госуслуги». Если человек клюёт на эту удочку, то его просят пройти проверку персональных данных — назвать коды из СМС, логины или пароли для входа в учётную запись банковского приложения.

По информации Банка России, во II квартале 2023 года российские банки отразили почти в 2,5 раза больше атак кибермошенников на счета клиентов, чем в январе–марте. Также регулятор проинформировал, что в апреле ― июне аферисты совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей.

До этого платёжный сервис Qiwi заявил о росте попыток мошенничества с кошельками клиентов.