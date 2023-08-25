Москва, 25 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться с целью исключения террористической угрозы, исходящей от Украины. Об этом представитель Кремля сказал на брифинге в пятницу, 25 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу», — прокомментировал он вопрос об атаках украинских беспилотников на российские территории.

Как сообщало ИА Регнум, Киев неоднократно предпринимал попытки атак дронов на новые регионы России, а также Москву и Крым. Так, в столице БПЛА атаковали деловой центр «Москва-Сити». В Минобороны России уточнили, что, помимо этого, пресекли попытку атаки по объектам в Московской области. Один дрон ПВО уничтожила в воздухе над территорией Одинцовского района, на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити» упали два дрона ВСУ.

Также в ночь на 30 июля Киев предпринял попытку атаковать Крым 25 беспилотниками самолётного типа. Минобороны пояснило, что огнём средств ПВО уничтожены 16 из них, ещё девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Аппараты, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Чёрного моря и мыса Тарханкут.