Москва, 25 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты и ранее неоднократно пытались атаковать российские регионы, но средства противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Об этом 25 августа, отвечая на вопрос журналистов об обеспокоенности Кремля участившимися атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эта активность была и ранее, эффективно работают [средства] ПВО. Специфика этой террористической активности в том, что она имеет цель — жилые дома и объекты, что не всегда позволяет избегать незначительных повреждений», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков ещё раз отметил, что противовоздушная оборона эффективно справляется с беспилотниками.

«СВО будет продолжаться, чтобы исключить такую террористическую угрозу», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, сразу 42 БПЛА в ночь на 25 августа украинская армия направила на Крым. О попытке атаки полуострова сообщило Минобороны РФ. Речь идёт о дронах самолётного типа, девять из которых уничтожили средствами противовоздушной обороны. Ещё 33 аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они потерпели крушение.

В тот же день система ПВО уничтожила дрон в Бабынинском районе Калужской области. В результате никто не пострадал. Разрушений нет.

В ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них сбили средствами ПВО над территорией Подмосковья, в Можайском и Химкинском районах. Третий БПЛА подавили средствами РЭБ над столицей, после чего он столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в ходе атаки не было.

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила новые террористические акты киевских властей. Дипломат пообещала, что атаки не останутся без ответа.