Москва, 30 августа, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Свыше 870 школ на более чем 513 тысяч мест уже построено в регионах России благодаря национальному проекту «Образование», а до конца 2024 года новых учебных учреждений в стране будет более 1,3 тысяч. Кроме того, в стране к началу 2027 года будет реализована программа капитального ремонта и технического обновления действующих школ — в нее войдут 7,3 тысяч зданий.

Министерство образования и науки Чеченской Республики Капитальный ремонт «СОШ № 39 им. Айдамирова Р. А.» города Грозного

Подготовка к новому учебному году во всей России ведется благодаря нацпроекту «Образование». Его основная задача — обеспечить равный доступ детей к качественным знаниям вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка.

«Мы выстраиваем суверенную систему образования, что обеспечит высокое качество обучения школьников вне зависимости от того, в какой школе они учатся», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в режиме видеосвязи на августовских педагогических совещаниях 24 августа. Он также напомнил, что 2023 год по указу президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость профессии учителя

Именно для достижения доступности качественного образования по всей стране строятся новые школы, оснащенные высокоскоростным интернетом и современным оборудованием, а в селах — открываются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Кроме того, активно ведется ремонт уже существующих школ, нуждающихся в обновлении. В том числе, обновляют заведения для детей с ограниченными возможностями здоровья. По всей стране открываются центры дополнительного образования, в которых дети бесплатно могут осваивать перспективные специальности.

«В прошлом году в регионах за счет средств федерального бюджета отремонтировано 1298 школ. Это 100% от плана. Он выполнен полностью. В этом году запланирован капремонт еще 1760 зданий, из них 230 — за счет региональных средств. Мы держим эту работу на особом контроле», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Так, на заключительном этапе находится капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 39 им. Айдамирова Р. А.» в Грозном. Бригадир Султан Хидаев пояснил, что объём работы по подготовке учебного заведения был большим. Прежде всего, было необходимо выполнить предписание пожарного надзора и поменять напольное покрытие на путях эвакуации. Уже сделано больше половины работ в холле первого этажа.

«Нам приготовили замечательный подарок, о котором давно мечтали не только работники и обучающиеся нашей школы, но и все жители поселка. Выражая благодарность, мы, в свою очередь, обязуемся приложить все усилия для повышения творчества, инициативы, работать еще с большим вдохновением и результативностью, чтобы наша родная школа стала поистине вторым домом для наших детей. Мы активно продолжим добрые традиции нашей школы, чтобы наши выпускники с гордостью могли сказать, что они учились в МБОУ «СОШ № 39 им. Айдамирова Р. А.». Ведь именно школа воспитывает будущее!» — сказала директор школы Есита Джабаева.

Благоустройство спортивного зала для любой школы очень важно, ведь именно здесь дети приобретают первые спортивные навыки, учатся работать в команде, идти к намеченной цели, не пасовать перед трудностями. Именно в школьных спортивных залах зарождаются будущие именитые спортсмены.

Новое место для занятий физкультурой получили ученики средней школы №2 станицы Попутной в Краснодарском крае. Руководитель образовательного учреждения Сергей Гондарь отметил, что спортивный зал готов к проведению уроков физкультуры, а также дополнительных секционных занятий.

«Для ребят обустроены раздевалки, душевые, санитарные комнаты. Предусмотрен и кабинет учителя. Это комплексный подход. Предусмотрены все нюансы», — подчеркнул преподаватель.

Обновленные и модернизированные спортзалы являются точкой притяжения школьников, на их базе создаются спортивные клубы. Сегодня работают более 32 тыс. школьных спортивных клубов. К 2024 году такой спортклуб будет создан в каждой школе.

Новое спортивное оборудование поступило в спортивный клуб школы в посёлке городского типа Арбаж Кировской области. Ученики смогут заниматься в спортивных секциях по 7 видам спорта. «С созданием школьного спортивного клуба с новым оборудованием улучшатся условия для проведения как тренировочного, так и соревновательного процесса. Наша главная задача — сделать спортивный зал любимым местом проведения досуга для наших детей», — подчеркнула директор школы Елена Филатова.

К концу 2022 года более 4,2 тыс. общеобразовательных организаций в селах и малых городах обновили инфраструктуру и материально-техническую базу для занятий детей физической культурой и спортом. Всего к концу 2024 года обновленные условия для занятий физической культурой появятся в 5824 школах.

По всей стране на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах продолжают открываться центры «Точка роста». Проект направлен на то, чтобы развивать у детей определенные навыки и компетенции: цифровые, технологические и гуманитарные. Также введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети занимаются медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами, 3D-моделированием, осваивают работу с квадракоптерами, шлемами виртуальной реальности.

Готовятся к открытию новые «Точки роста» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе Вологодской области. «В Югской основной школе в кабинетах уже расставлена мебель. Осталось установить оборудование, которое позволит нашим детям развивать цифровую грамотность, творческие способности и участвовать в проектной деятельности», — делятся педагоги школы.

По их словам, с 1 по 31 июля подрядчик выполнил работы по ремонту кабинетов, а в школу поступило цифровое оборудование для классов физики, химии, биологии и отремонтированных кабинетов дополнительного образования.

В «Точках роста» ребят учат строить роботов, проводить опыты, рисовать мультфильмы и многое другое. Центры работают как учреждения дополнительного образования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. Открыто уже более 14 тыс. центров «Точка роста», которые помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях. До конца 2024 года в России в школах малых населенных пунктов будут работать более 20 тыс. таких центров.

Как сообщало ИА Регнум, с нацпроектом «Образование» школы с современным оборудованием появляются даже в селах. Важно, чтобы с ростом числа новых общеобразовательных заведений в стране становилось все больше хороших высококвалифицированных педагогов. По указу Президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. На портале будьучителем. рф можно найти ближайший педагогический вуз или университет, где обучают педагогическим специальностям, чтобы классных учителей было больше.