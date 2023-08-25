Москва, 25 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в скором времени. Об этом 25 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро», — сказал он.

Песков уточнил, что сейчас идёт плотная подготовка к такой встрече, и пообещал сообщить о ней в своё время. Пресс-секретарь добавил, что, как правило, страны — партнёры синхронизируют такие объявления.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа турецкий дипломатический источник заявил, что встреча Путина с Эрдоганом может пройти в Сочи в начале сентября.

До этого Эрдоган заявлял, что надеется на то, что в сентябре сможет лично встретиться с Путиным. Турецкий лидер отмечал, что в следующем месяце состоятся встреча «Большой двадцатки» в Индии и Генассамблея ООН в Нью-Йорке, где он также мог бы встретится с президентом России.

Перед этим турецкая газета Milliyet написала, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может посетить в сентябре Москву для обсуждения возможности возобновления зерновой сделки.