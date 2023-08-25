Москва, 25 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Последние несколько дней график президента России Владимира Путина был очень насыщенным. Главным событием стал саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом25 августа журналистам заявил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что саммит объединения был успешным, а принятая по его итогам декларация ― важный документ, требующий детального изучения.

«Важный документ, его нужно внимательно изучать. Важный с точки зрения итогов и акцентирования участниками необходимости укрепления экономик стран», ― указал Песков.

Он подчеркнул также, что в тоже время это не позиционирует блок против кото-то, наоборот, есть нацеленность на взаимоуважительное сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. Участие в нём приняли лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны принял участие в саммите по видеоконференцсвязи.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны — участницы организации БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам состоявшегося 15-го саммита объединения, которую назвали «Йоханнесбург-2».

До этого страны — участницы БРИКС согласовали документ, устанавливающий параметры расширения организации. Ранее за возможность расширения объединения высказались все входящие в него страны.

Декларация охватывает самые разные вопросы, которые были представлены на рассмотрение лидерам БРИКС. В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Путин заявил, что согласование итоговой декларации саммита БРИКС было непростым. Глава государства добавил, что это относится в том числе и к вопросу расширения объединения. При этом он отметил дипломатическое искусство президента ЮАР Сирила Рамафосы при обсуждении вопросов расширения БРИКС.