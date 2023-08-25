Москва, 25 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 августа на встрече с журналистами, что в последнее время Путин не встречался с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Также представителя Кремля попросили прокомментировать западные заявления, которые подтверждают гибель Пригожина.

«Сейчас естественно вокруг катастрофы, в том числе Пригожина, много спекуляций», — сказал Песков.

В этой связи пресс-секретарь подчеркнул, что освещать проблематику необходимо исключительно основываясь на фактах. Он добавил, что подробности авиапроисшествия станут ясны после результатов расследования.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших в результате аварии. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 24 августа следователи начали предварительное расследование крушения самолёта.

Путин 24 августа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. Глава государства также заявил, что о гибели Пригожина говорят первичные данные о происшествии. Президент также назвал Пригожина талантливым человеком сложной судьбы.