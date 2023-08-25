Москва, 25 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Правительство России планирует восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской области, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время Московского урбанистического форума 25 августа. По его словам, как только для этого появится техническая возможность, процесс незамедлительно начнётся.

«Нам надо будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе, он всегда там был, большой аэропорт, его надо восстанавливать», — сказал он.

Вместе с тем, Хуснуллин упомянул и аэропорт Мариуполя. Вице-премьер заявил, что его восстановление планируется завершить в промежуток 2026—2027 годов.

«Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога — 150 км, но в планах у нас стоит», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, министр транспорта Виталий Савельев заявил 5 июня, что аэропорт Мариуполя введут в работу до 2025 года. Он отметил, что его будут использовать для гражданских перевозок. В новых регионах России будут восстановлены ещё четыре аэропорта — в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, но позднее, отметил он. Хуснуллин позднее заявил, что аэропорт Донецка, также получивший повреждения в ходе боевых действий в Донбассе, планируется восстановить в ближайшие пять лет.