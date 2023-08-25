Москва, 25 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа ответил на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер». Представитель Кремля призвал не забывать, что в юридическом поле такая организация никогда не присутствовала, но при этом оказала государству определённую поддержку.

«Не существует де-юре ЧВК «Вагнер». Существует, действительно, группа «Вагнер», президент говорил, что она внесла большой вклад в ход специальной военной операции, в освобождение районов ДНР. Геройство этих людей не будет забыто. Что касается будущего, сейчас я ничего сказать не могу, я не знаю», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 24 августа, что бойцы группы «Вагнер» внесли весомый вклад в борьбу с неонацизмом и этот вклад никогда не будет забыт. Об этом он заявил, комментируя крушение самолёта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью, произошедшее 23 августа. Сообщалось, что потерпевший крушение бизнес-джет принадлежал ему, и сам он мог быть на борту. При крушении погибли трое пилотов и семь пассажиров. Тела доставили в морг в Твери.