Калуга, 25 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны около полудня уничтожила беспилотный летательный аппарат в Бабынинском районе Калужской области. Об этом сообщил 25 августа губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На территории Бабынинского района в 11:57 [мск] силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал он.

В результате никто не пострадал. Разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на пятницу ПВО уничтожила переоборудованную ракету С-200 украинских войск. Силы ПВО сработали в 00:30 в Малоярославецком и Жуковском районах. В результате перехвата ракеты никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 25 августа была пресечена попытка украинской стороны осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. По данным оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты и подавлены 42 украинских беспилотника.