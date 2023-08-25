Женева, Швейцария, 25 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. С 24 июля по 20 августа этого года в мире было выявили около 1,5 миллиона новых подтверждённых случаев заражения COVID-19, что на 63% больше по сравнению с предыдущие 28 днями. Об этом 25 август говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

Известия/Павел Бедняков

«За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более двух тысяч смертей», — говорится в документе.

Это на 63% больше по сравнению с предыдущими 28 днями, при этом число умерших от заболевания на 48% меньше, чем за предыдущий период.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа ВОЗ сообщила, что в течение четырёх недель число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 63%. При этом количество умерших от заболевания снизилось на 56%.

Перед этим иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ИА Регнум заявил, что новый вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса не представляет большой опасности для людей, так как даже при высоком уровне заразности он не является патогенным. В то же время, он может стать причиной вспышки заболевания в осенний период.

Тогда же в Роспотребнадзоре заявили, что с апреля по август 2023 года в России выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис»