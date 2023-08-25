Москва, 25 августа, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Российский актёр, сценарист и кинорежиссёр Иван Охлобыстин взял под опеку 22 многодетные семьи из Донецка, Мариуполя, Геническа и других городов новых регионов России. Об этом он рассказал в беседе с Херсонским агентством новостей.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Актёр регулярно ездит в новые регионы с гуманитарными целями, в рамках которых помогает многодетным семьям.

«Сейчас мы взяли на попечение 22 семьи там, мы многодетным семьям, тем, кто лишился кормильцев, выплачиваем ежемесячное пособие дополнительное — 30 тысяч», ― уточнил Охлобыстин

По его словам, это помимо того, что в Донбасс привезли лекарства и наборы для первоклассников.

Осенью прошлого года стало известно о планах актёра снять документальную картину о жителях Донбасса. Артист заявил, что восхищён их мужеством.

На сегодня в России в приёмные семьи устроены сотни детей из Донбасса. Как сообщила в марте уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, 380 детей, эвакуированных из новых регионов России и устроенных в семьи, до этого долгое время находились в социальных учреждениях и детских домах из-за того, что у них нет близких родственников.