Москва, 25 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Замглавы МИД России, доверенное лица страны в БРИКС Сергей Рябков заявил 25 августа, что Новый банк развития БРИКС не отказывался от финансирования российских проектов. Он уточнил, что определённые сложности возникли из-за политики Запада.

«Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло: возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы», — заявил дипломат на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Рябков отметил, что, наоборот, под руководством экс-президента Бразилии Дилмы Русеф Новый банка развития показывает стремление к креативному решению возникающих проблем.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия потеряла доверие к доллару, евро и ряду других валют. По его словам, они оказались ненадёжным инструментом, который могут отменить. После этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле. Он также призвал страны БРИКС положить конец его доминированию и разработать собственную альтернативную валюту.

Позднее, во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге 22 августа президент России Владимир Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС. Как он отметил, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках союза снижается и в 2022 году составила только 28,7%. После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил общее мнение лидеров БРИКС, что настал момент для использования местных валют и альтернативных платёжных систем.

Как сообщало ИА Регнум, новый банк развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) планирует начать кредитование в валютах Южно-Африканской Республики и Бразилии. Банк планирует достичь объёмов кредитования в местных валютах около 30% от всего портфеля.

Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, банк развития, созданный странами — участницами БРИКС с целью финансирования проектов в государствах союза и развивающихся странах. Штаб-квартира расположена в Шанхае, временная штаб-квартира — в Башне БРИКС. Банк открыл региональные офисы в ЮАР, Бразилии и России.