Москва, 25 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Участок трассы от Московского скоростного диаметра (МСД) на М-12 до Арзамаса планируется открыть 6 сентября, сообщил 25 августа вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на московском урбанистическом форуме.

«В этом году 6 сентября, я надеюсь, что вместе с Москвой мы откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что 20 декабря 2023 года в планах открыть участок до Казани.

Высокий темп работ позволит на 10 месяцев раньше срока, открыть автомобильное движение от Москвы до Арзамаса. Протяженность участка составляет порядка 413 километров, а время в пути сократится до 3,5 часа.

Строительство федеральной платной скоростной трассы почти завершено. В 2024 году дорогу планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2024–2025-х — до Тюмени.

Строительство трассы «Москва — Казань» через Нижегородскую область ведётся с января 2022 года. Работы оцениваются почти в 900 млрд рублей. М-12 — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России. Протяженность трассы составляет порядка 811 километров. Строительство М-12 ведётся благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».