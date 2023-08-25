Москва, 25 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Приглашение какой-либо из стран коллективного Запада в организацию БРИКС исключено. Об этом 25 августа заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА Регнум

Замглавы МИД уточнил, что наиболее важным условием для вступления в БРИКС стало неприменение возможным государством — участником союза незаконных санкций против какой-либо из стран объединения.

Рябков подчеркнул, что все ранее приглашённые в БРИКС страны соответствуют этому критерию.

«Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый её участник по отдельности проводят ровно противоположную линию, поэтому не может бы и речи не только о приглашении в состав БРИКС, но и даже на мероприятия нашего объединения кого-либо из этой группы. Это абсолютно исключено. И этой линии мы будем придерживаться дальше», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР. Участники организации выразили обеспокоенность по поводу одностороннего применения санкций и негативного эффекта от таких мер для развивающихся стран.

Входящие в объединение страны также высказались против барьеров в торговле, включая создаваемые под предлогами борьбы с изменением климата. Кроме того, в декларации говорится об обеспокоенности конфликтами в мире и указывается на приверженность БРИКС к разрешению их мирным путём и с помощью диалога.