Москва, 25 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Сбер выплатит в государственный бюджет налог на сверхприбыль в размере до 3 млрд рублей и перечислит деньги до 30 ноября 2023 года, сообщила 25 августа пресс-служба банка.

«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Сбер — один налогоплательщик в России. За 2022 год банк выплатил налог на прибыль в размере 310 млрд рублей, а также дивиденды на 565 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль. Он предусматривает разовый платёж в размере 10% от разницы между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог на сверхприбыль нужно заплатить до 28 января 2024 года. От уплаты взноса освобождаются предприятия малого и среднего бизнеса, организации, которые платят единый сельхозналог, российские организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Кроме того, от это платежа освободили компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них ввели другие дополнительные налоговые платежи.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в ведомстве разрабатывают механизм, по которому крупный бизнес сделает единоразовый взнос в госбюджет. Он заявил, что дополнительные взносы должны составить около 300 млрд рублей.