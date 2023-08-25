Москва, 25 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В России действительно надо изменить сроки пересмотра ценников и сократить их до двух недель и менее, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Об этом он заявил 25 августа корреспонденту ИА Регнум.

Богдан Борман ИА Регнум

Ранее российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка с предложением позволить им чаще пересматривать цены в связи с колебаниями курса рубля.

Ковригин согласился, что из-за повышенной волатильности риск убытков производителей, безусловно, растёт в разы. Особенно это касается тех, чьи производственные цепочки включают иностранный элемент, причём любой — как из дружественных, так и из недружественных стран.

«Сроки пересмотра ценников, конечно, надо изменять и сокращать их до двух недель и даже менее. Никакого риска резкого роста цен в этом нет. Наоборот, ценообразование станет более гибким и адекватно меняющимся под текущие рыночные условия. Основанием для такого пересмотра могут быть заметные изменения курса рубля как в одну, так и другую сторону», — считает Ковригин.

По его мнению, чтобы исключить возможные инфляционные риски, производителей можно и нужно делить на категории в зависимости от роли иностранного элемента в их производственной цепочке. Для тех, у кого эта роль большая, сроки пересмотра цен сделать максимально короткими, для тех же, кто ориентируется на российских поставщиков сырья, — сокращать не сильно.

«Но прямо привязывать ценовые соглашения к курсу валют опасно — это чревато ценовой нестабильностью и большими инфляционными рисками. Не думаю, что на это пойдут власти. Изменения курсов валют должны стать основанием для возможных переговоров по пересмотру цен, но никак не показателем процента их повышения или снижения», — убеждён экономист.

В свою очередь, Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, призвал не забывать, что товары массового потребления первой необходимости являются социально значимыми и чувствительными. Их подорожание в условиях весьма ограниченных доходов основной массы населения вызовет волну неодобрения.

«С одной стороны, производители используют иностранное оборудование и ряд иностранных компонентов. Из-за роста курса доллара растет себестоимость продукции, и логично предположить, что часть дополнительных затрат они хотят переложить на потребителя. С другой стороны, доля добавленной стоимости и доля иностранных компонентов в российской продукции у всех производителей отличается. Поэтому каждый случай надо изучать отдельно», — заметил он.

Перепелица подчеркнул, что убытки производителей зависят от доли иностранных компонентов в производстве и могут составлять от 5% до 10%. Однако предпринимательская деятельность несёт в себе в том числе и валютные риски, и производители определяют уровень цен в том числе и с учётом данных рисков.

«То есть рост курса валют уже был в цене. Дальнейшее его повышение отражает ожидание дальнейшего снижения курса рубля. Так что в первую очередь государству надо заботиться о стабилизации курса национальной валюты», — подытожил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению профессора ВШЭ Евгения Когана, если власти РФ не хотят, чтобы цены в стране постоянно росли, то следует стабилизировать рубль на серьёзный срок. Экономист констатировал, что, если рубль «прыгает, как сумасшедший», то по большому счёту у производителя нет возможности планировать.

До этого появилась информация, что почти 30 торговых сетей из 25 российских регионов ограничат наценки на такие товары как хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, куриные яйца, замороженная рыба, сыр, куриная колбаса.