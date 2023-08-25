Москва, 25 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Роскосмос» и американское управление по аэронавтике NASA согласовали в рамках соглашения о перекрёстных полётах на МКС дополнительный полёт астронавта США на российском корабле «Союз МС». Об этом 25 августа сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

«Один из американцев остался фактически на два срока. Для того, чтобы компенсировать время пребывания на станции, добавили один полёт», — заявил Крикалёв «Интерфаксу».

Он отметил, что это взаимовыгодный процесс двустороннего взаимодействия и сотрудничества. Крикалёв подчеркнул, что обмен полётами добавляет надёжности космической программе и в целом «хорошая» история.

Соглашение о перекрёстных полётах в космос Россия и США подписали в июле 2022 года. В нём говорилось о полётах к МКС трёх российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трёх американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в период с 2022 по 2024 годы. Сейчас в рамках соглашения проводятся две миссии — в сентябре к станции запустили российский корабль с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также астронавтом NASA Франциско Рубио, в октябре состоялся запуск Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт Анна Кикина. Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта российский космонавт она вернулась на Землю. Вместе с ней прибыли астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и японец Коити Ваката.