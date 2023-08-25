Москва, 25 августа, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России начала отменять приговоры украинских судов, вынесенные в отношении жителей Донбасса. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Это касается незаконных политически мотивированных решений в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Генпрокуратуру уже поступило 126 представлений с просьбой отменить приговоры украинских судов. Семь из них уже удовлетворены.

«Уголовные производства в отношении граждан прекращены в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. За выход из состава Украины проголосовало подавляющее большинство жителей этих регионов. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно указывала на их полное соответствие международным юридическим нормам.

Ранее представитель Украины Ирина Верещук пригрозила жителям воссоединившихся с Россией территорий преследованием со стороны Киева за участие в референдумах и наказанием в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В январе 2022 года президент России Владимир Путин поручил оградить жителей новых регионов от уголовного преследования киевским режимом по политическим мотивам. Такое поручение дано Генеральной прокуратуре РФ, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду.