Афины , 25 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Греция в ближайшее время собирается расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» и «Оса-АКМ», сообщил портал Pronews. gr.

«Это означает, что время полного вывода из эксплуатации теперь отсчитывается в обратном порядке, поскольку имеющихся запасных частей хватает только на несколько месяцев», — говорится в материале.

Отмечается также, что расторжение контракта будет означать отказ от закупки запасных частей и услуг для мобильных ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

На вооружении греческой армии и ВВС, по данным портала, находится 21 самоходный ракетный комплекс «Тор-М1» и 38 самоходных комплексов управляемых ракетных систем «Оса-АК/АКМ» класса SHORADS. Из 38 систем 19 относятся к версии «Оса-АК», а 20 — к модернизированной версии «Оса-АКМ». Все они расположены на островах Эгейского моря.

Портал заключил, что решение греческих властей носит сугубо политический характер, так как правительство «выбрасывает на помойку» миллиард евро.

Как сообщало в марте ИА Регнум, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который сравнил данные о торговле вооружениями за два периода — 2013–2017 и 2018–2022 годы, экспорт российских вооружений на мировой рынок сократился на 31%. Доля России на оружейном рынке, соответственно, снизилась с 22% до 16%. При этом Россия уверенно сохраняет второе место по объёмам экспорта. Москва существенно увеличила поставки в Египет и Китай.