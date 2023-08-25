Москва, 25 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Мошенники обманули профессора НИИ медицины Труда РАМН Александра Плюхина, который долгое время был врачом Бориса Ельцина и Владимира Жириновского. Как рассказал источник ИА Регнум, несколько лет назад профессор практически полностью перестал видеть. Этим воспользовалась банда мошенников, которая больше года крала ценные вещи из квартиры Александра Евгеньевича, а затем и вовсе отобрала квартиру на Котельнической набережной.

72-летний Александр Плюхин будучи врачом лечил многих высокопоставленных чиновников. Теперь же пенсионер и сам нуждается в уходе, так как практически ослеп. Недавно его друзья случайно выяснили, что их товарищ попал в беду. Как рассказал им сам Плюхин, сиделки не вызывают ему врачей и совсем не помогают.

Знакомые забили тревогу. Одна из приятельниц профессора приехала в гости, чтобы ему помочь. Она обнаружила старого друга в плачевном состоянии, за пенсионером никто не ухаживал, хотя у него было несколько сиделок. А ещё женщина расспросами узнала, что у Плюхина обманом отняли квартиру на Котельнической набережной, которая осталась у него после смерти жены. Несколько лет назад умерла его супруга Татьяна, она была в СССР ведущим специалистом в рентгенологии, профессором Российской Академии Наук. После её смерти мужчина остался единственным владельцем этой квартиры. Узнав об обмане, друзья обратились в правоохранительные органы. О том, как врач, известный на весь СССР лишился всего, журналистам ИА Регнум рассказал его друг Сергей.

«Мошенники подошли к нему во дворе, представились друзьями семьи. Говорили убедительно, подливая в разговор какие-то очевидные факты из биографии Александра Евгеньевича. Он человек старый и доверчивый. А после смерти жены еще и одинокий. Эти «друзья» сказали, что наняли для Александра Евгеньевича сиделку. Через какое-то время, когда они поняли, что Александр уже во все поверил, они, воспользовавшись его слепотой, подсунули ему документ, якобы, на получение небольшой суммы для покупки еды и необходимых бытовых вещей. А по факту это оказался договор купли-продажи», — объясняет Сергей.

Это произошло в сентябре 2021 года. По словам друзей Александра Плюхина, с тех пор из квартиры врача пропали многие ценные вещи: старинная посуда, ювелирные украшения, награды, картины, антикварные ювелирные украшения.

«Они с супругой Таней спасли сотни жизней, пока работали в медицине. В том числе, через их руки прошло множество шахтёров. В благодарность за их работу они получили от государства эту квартиру на Котельнической набережной. Всю жизнь они работали, детей не завели, да и других родственников не осталось. А пенсионерам для жизни много и не надо, вот они всё, что оставалось и откладывали. Накопили большую сумму, эти деньги из квартиры тоже украли. А защитить слепого пенсионера сейчас совершенно некому, он абсолютно одинокий. Кроме того, он даже передвигаться не может без посторонней помощи. Оказалось, что Александр Евгеньевич год не получал собственную пенсию, её забирали эти сиделки», — говорит подруга.

О случившемся заявили в полицию, по факту мошенничества возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч 4 ст 159 УК РФ), а 4 августа по факту хищения из квартиры крупной суммы денег в отдельное производство выделили ещё один материал по статье «Кража» в крупном размере (п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ).

«По данным следствия неустановленное лицо незаконно приобрело право на квартиру, после чего из квартиры в период с января 2021 года по февраль 2023 года пропали денежные средства, в размере 3 000 долларов США, 1500 Евро. Сумма ущерба составила 345 730 рублей. Материальный ущерб от пропавших наград, старинной посуды и ювелирных украшений установить пока не удалось», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Сейчас по делу ведётся следствие, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным представителя Александра Плюхина, один из подозреваемых уже задержан. Сейчас он находится под домашним арестом. Оказалось, что он успел переоформить квартиру на себя и перепродать. Сейчас она принадлежит другим людям. Такая квартира в этом доме сейчас продаётся за 18-20 млн рублей.