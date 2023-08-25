* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Симферополь, 25 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма шестерых участников ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) состоявшей из шести членов террористической структуры», — говорится в сообщении.

Задержанные вели незаконную деятельность на основе идей создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти. С использованием конспиративных методов они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали в ряды запрещённой организации проживающих в регионе мусульман.

На местах проживания задержанных нашли и изъяли большое количество запрещенных пропагандистских материалов, использовавшихся задержанными для террористической деятельности средств связи и электронных носителей информации, а также крупная денежная сумма, предназначавшаяся для террористической организации. Следственный отдел регионального ФСБ возбудил уголовные дела.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня правоохранители задержали в Югре активного участника вышеуказанной международной террористической организации. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за вербовку.

В январе Симферополе суд арестовал троих подозреваемых в участии в ячейке международной террористической организации. До этого в Крыму задержали шесть участников террористической ячейки.