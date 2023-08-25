Москва, 25 августа, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Даже если киевский режим перестанет существовать, страны Запада всё равно не отдадут России её замороженные активы, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Об этом он заявил 25 августа корреспонденту ИА Регнум.

Ранее советники по национальной безопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании встретились в Белом доме и договорились, что российские активы, замороженные в этих странах, не вернут РФ до тех пор пока, Москва «не заплатит за ущерб, причинённый Украине».

«Получается, что фактически эти активы заморожены навечно, — заметил по этому поводу Тимофеев. — Потому что представить, что Россия в сложившихся политических реалиях выполнит эти условия, невозможно. А значит невозможно представить, что эти активы будут возвращены России. Это было понятно и раньше. Тут никаких иллюзий у экспертов не было. Формально они заморожены, и формально они остаются российскими, но реально их возвращение под большим вопросом».

Он подчеркнул, что хотя эти активы заморожены для использования их российскими лицами, они остаются в финансовой системе страны — инициатора заморозки.

«Мы не знаем, какие операции проводятся с этими активами, но они проводятся. И кроме того, если речь идёт не о денежных активах, а о каких-то других, то американское законодательство позволяет их продавать», — заметил Тимофеев.

Кроме того, даже если киевский режим перестанет существовать, то это ничего не изменит. По мнению Тимофеева, даже в этом случае Запад продолжит удерживать эти деньги и ставить новые условия. Однако это не значит, что Москва должна забыть про свои капиталы. Международник считает, что РФ должна встраивать этот вопрос в российскую переговорную позицию по самому широкому списку тем.

«Россия — это крупное государство, от которого кое-что в мире зависит. И те или иные вопросы, необязательно связанные с Украиной, можно увязывать с удержанием наших активов: «Хотите, чтобы мы пошли вам навстречу — верните деньги», — уверен он.

В свои очередь, Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, обратил внимание на нелогичность тех условий, которые ставит Запад.

«Если бы эти деньги находились в банках Украины, то это, возможно, было бы ещё как-то понятно. При условии, что Украина объявила бы России войну. Но до сегодняшнего дня она этого не сделали. И российские деньги были заморожены в банках третьих стран, которые тоже не объявляли России никакой войны», — сказал Суздальцев.

Иными словами, как пояснил политолог, это просто «произвол и грабёж». Запад заявляет, что будет держать эти деньги у себя до тех пор, пока Россия не компенсирует все потери Украине. Но для этого Россию необходимо победить!

«И они не приняли никакого решения, как победить Россию — ядерную державу. При всём желании Запада этого сделать невозможно. Это фантазии грабителей. Поэтому рано или поздно СВО будет завершаться, и там посмотрим, кто кому будет платить», — подытожил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, заявивший о решении, к которому пришли советники по национальной безопасности ряда западных государств, подчеркнул, что позиция европейских стран и США по украинскому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он заверил, что союзники Украины продолжат оказывать ей всевозможную финансовую и военную помощь.

До этого глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что заморозка российских резервов скомпрометировала иностранные валюты развитых стран во всём мире.

Ранее Берлин выступил против планов Европейского союза передать замороженные активы Банка России на восстановление Украины, сославшись на очень высокие юридические риски.

В Европейском центральном банке же предупредили Еврокомиссию, что присвоение прибыли от замороженных активов РФ для передачи Украине чревато подрывом доверия к евро в мире.