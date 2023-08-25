Санкт-Петербург, 25 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Пятимесячная девочка захлебнулась рвотой в Санкт-Петербурге из-за недосмотра матери. Об этом 25 августа сообщил источник телеканала «РЕН ТВ».

Omar Lopez/Unplash

По словам последнего, инцидент произошёл поздно вечером 23 августа, когда мать покормила ребёнка и ненадолго отошла от дочери.

«Без присмотра девочка захлебнулась», — сказал источник.

Отмечается, что мать погибшей девочки — россиянка, а отец — гражданин Великобритании. В семье есть ещё двое малолетних детей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в реке Мульта в Республике Алтай нашли тело двухлетнего мальчика. Мать оставила сына на берегу и пошла купаться, а затем увидела, как ребёнка уносит рекой. Самостоятельно спасти его ей не удалось.

До этого семилетний ребёнок утонул в пруду в районе улицы Маршала Казакова в Петербурге. Он решил охладиться в воде в жаркую погоду и захлебнулся.