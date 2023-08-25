Тверь, 25 августа, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Тверской области обнаружили крыло самолёта, одним из пассажиров которого числился предприниматель Евгений Пригожин. Обломок бизнес-джета достали из реки Лодыженка около железнодорожной станции Куженкино. Об этом 25 августа сообщили «Известия».

РЕН ТВ

В Сети появились кадры с места обнаружения крыла самолёта.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 августа при крушении частного самолёта Евгения Пригожина недалеко от посёлка Куженкино в Бологовском районе Тверской области погибли десять человек. Самолёт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

Росавиация сообщила, что по документам в разбившемся бизнес-джете в числе пассажиров значился и сам Пригожин. Тела погибших доставили в морг в Твери для проведения судмедэкспертизы. Комиссия агентства начала расследование авиакатастрофы в Тверской области.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолёта. Он заявил, что разбившийся самолёт был гражданским.

Фрагмент разбившегося в Тверской области частного самолёта Пригожина обнаружили в 3 км от места крушения.