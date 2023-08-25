Новосибирск, 25 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Россия по качеству общего образования фактически вошла в десятку лучших стран мира. Об этом 25 августа в видеообращении к съезду работников образования Новосибирской области заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Известия/Алексей Майшев

Он напомнил, что цель войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования поставили в рамках нацпроекта «Образование».

«На сегодня мы фактически вошли в неё. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах», ― указал Кравцов.

Министр отметил, что власти максимально поддерживают интеграцию новых регионов РФ в образовательное пространство страны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения.

В марте глава государства также заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. Президент добавил, что такая система является важной базовой вещью и её развитие будет происходить на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов

В мае Путин подписал указ о реализации с 2023–2024 годов пилотного проекта, который направлен на изменение уровней высшего образования. Российский лидер установил сроки освоения программ базового и специализированного высшего образования: от четырёх до шести лет и от одного до трёх лет соответственно. Пилотный проект предполагает, что для студентов всех уровней сохранят прежние гарантии, права и обязанности.