Вашингтон, 25 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Американская кинокомпания Warner Bros. приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна: часть вторая» с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года в связи с продолжающимися забастовками актёров и сценаристов, сообщил журнал Variety

Кадр из к/ф «Дюна: Часть вторая», 2023

Компания Legendary Entertainment, которая совместно с Warner Bros. спродюсировала «Дюну: Часть вторая», согласилась с новой датой.

Помимо Тимоти Шаламе, в актерский состав «Дюны: Часть вторая» вошли Зендая, Остин Батлер, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен, Леа Сейду и другие.

Помимо сиквела «Дюны», Warner Bros. также перенесла премьеру фильма «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

В результате начавшейся 2 мая забастовки актёров и сценаристов в США приостановили производство множества телепередач и крупных кинопроектов. Решение о начале протеста приняли после шестинедельных переговоров с кинокомпаниями о заключении новых соглашений и повышении заработной платы. Последняя забастовка сценаристов проводилась в США в 2007 году и продолжалась сто дней.

Как сообщало ИА Регнум, из-за забастовки сценаристов в США приостановлен выпуск телешоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммеле в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Кроме того, была полностью парализована работа над созданием приквела сериала «Игра престолов».

Забастовка началась в полночь 14 июля по времени Западного побережья США (10:00 мск), в ней приняли участие около 160 тысяч голливудских актёров.