Екатеринбург, 25 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В реке Исети в Екатеринбурге обнаружили тело обнаженной девушки, сообщили 25 августа в Следственном комитете

Башин Денис Анатольевич

«Сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс неотложных первоначальных процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств смерти женщины», — говорится в сообщении.

Прохожие в реке нашли тело женщины. Её выловили 25 августа в 10:00 в районе улицы Бебеля. Оказалось, что коротко стриженная молодая женщина полностью раздета.

Личность погибшей пока не установлена.